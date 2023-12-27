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Возможность запрета ввоза "недружественных" семян в Россию продлена до 2026 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России продлило до конца 2025 года возможность введения ограничений на ввоз семян девяти сельхозкультур из недружественных стран.

Об этом говорится в постановлении от 23 декабря 2023 года, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Речь идет о семенах картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

До этого возможность ограничения импорта предусматривалась до конца 2024 года.

Перечень сельхозкультур, импорт семян которых будет ограничен, подготовил Минсельхоз. Правительство его утвердило в июне 2023 года.

В декабре 2023 года Минсельхоз предложил с 23 января по 31 декабря 2024 года ввести квоты на импорт семян картофеля в размере 16 тысяч тонн, пивоваренного ячменя - 0,6 тысячи тонн, кукурузы - 5 тысяч тонн, в том числе восковидной - 0,6 тысячи тонн, рапса (гибриды) - 2 тысячи тонн, подсолнечника (гибриды) - 7 тысяч тонн, сахарной свеклы (гибриды) - 2 тысячи тонн. На пшеницу, рожь, соевые бобы квота нулевая.

Как заявлял Минсельхоз, эта мера направлена на ускорение импортозамещения в таком основополагающем сегменте сельского хозяйства, как семеноводство. "Решения будут основываться на результатах сбора урожая и формирования семенного фонда, оценке потребности внутреннего рынка в семенах по каждой конкретной культуре, - разъясняло ведомство. - Объемы ввозимых семян планируется гибко регулировать и в дальнейшем поэтапно в течение трех лет уменьшать объемы квот по мере увеличения внутреннего производства".

Минсельхоз Правительство
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