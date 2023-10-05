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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Женщина пострадала при обстреле Рыльска со стороны Украины

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Приграничный Рыльск был обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы", - говорится в сообщении.

Ранее Старовойт сообщал об атаке дронов ВСУ на объекты инфраструктуры Курской области.

Роман Старовойт Курск Курская область
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