Женщина пострадала при обстреле Рыльска со стороны Украины
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Приграничный Рыльск был обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
"Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы", - говорится в сообщении.
Ранее Старовойт сообщал об атаке дронов ВСУ на объекты инфраструктуры Курской области.