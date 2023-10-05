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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Дроны оставили без света большую часть Суджанского района Курской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Курской области после ночной атаки дронов большинство населенных пунктов Суджанского района остаются без электроснабжения, сообщил в Telegram глава района Александр Богачев.

"Сегодня ночью объекты электроснабжения нашего района атакованы украинскими беспилотниками. В большинстве населенных пунктов района отсутствует электричество. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам", - написал он.

Ранее утром губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в трех районах: Суджанском, Кореневском и Глушковском.

Также он сообщил об обстреле с украинской стороны кассетными боеприпасами территории приграничного Рыльска. Там были повреждены дома, была ранена одна женщина. В городе работают саперы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
Курская область Роман Старовойт Суджанский район Рыльск Александр Богачев
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