Перечень плательщиков заградительной пошлины расширен на перекупщиков мазута, керосина, нефтехимии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство включило ряд новых продуктов в перечень для экспортеров, которым придется платить повышенную экспортную пошлину (она увеличена с 20 до 50 тыс. рублей за тонну), если они не являются производителями, следует из опубликованного постановления.

Так, к бензинам, газойлю, дизтопливу также добавлены уайт-спирит, мазуты, тримеры и тетрамеры пропилена, бензины авиационные, топливо бензиновое для реактивных двигателей, керосин, жидкое топливо для специфических процессов переработки, смесь ароматических углеводородов для использования в качестве топлива (код 2707501000), несколько видов неочищенных легких масел, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин, бензол, толуол и ксилол.

В то же время из-под регулирования исключен газойль, используемый для прочих целей, с содержанием серы не более 0,05 мас.%.

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