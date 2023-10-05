Грузию обеспокоили сообщения о планах размещения в Абхазии базы ВМФ РФ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность в связи с заявлением президента Абхазии Аслана Бжании о соглашении с Россией, по которому в Очамчирском районе планируется создание пункта базирования российского военно-морского флота.

"Подобные действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии", - говорится в сообщении МИД Грузии, опубликованном в четверг.

При этом МИД Грузии призвал Российскую Федерацию уважать международные обязательства, выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, подписанное при посредничестве Евросоюза.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил в интервью "Известиям", что пункт постоянного базирования Военно-морского флота России будет создан в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано.

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ. Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии", - сказал он.

Между тем в Кремле отказались подтверждать информацию о планах по строительству базы российского флота в Абхазии, заявив, что этот вопрос находится в компетенции Минобороны.

"Я не могу это комментировать. Вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей находятся в компетенции министерства обороны", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.