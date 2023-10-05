Бжания заявил, что в Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пункт постоянного базирования Военно-морского флота России будет создан в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано, сообщил в интервью "Известиям" президент республики Аслан Бжания.

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ. Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии", - сказал он.

Бжания также подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество между странами будет продолжено, поскольку оно отвечает коренным интересам и Абхазии, и России.

"Безопасность превыше всего", - заявил президент Абхазии.