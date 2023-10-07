Пять белгородских муниципалитетов обстреляли ВСУ за сутки

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных со стороны Украины за минувшие сутки, пострадавших и повреждений нет.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

В Валуйском городском округе, по его данным, под минометный обстрел попало село Вериговка - установлено четыре прилета.

В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано пять гранатометных выстрелов. На окраину хутора Плотвянка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас.

В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено пять минометных снарядов.

В Шебекинском городском округе в селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы посажен квадрокоптер противника, который затем был уничтожен. По МАПП "Шебекино" выпущено семь минометных снарядов, по поселку Первомайский - два минометных снаряда.

Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, уточнил Гладков.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.