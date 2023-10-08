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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Шесть белгородских муниципалитетов атакованы ВСУ за сутки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных со стороны Украины за минувшие сутки.

Валуйском городском округе под обстрел попал поселок Уразово - противник выпустил восемь снарядов из РСЗО "Град". К сожалению, один человек погиб - в момент обстрела мужчина находился на улице и от полученных ран скончался на месте", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона также отметил, что здесь в результате обстрела зафиксированы разрушения в 14 частных домовладениях, на одном из предприятий, а также на социальном объекте.

В Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Петровка - три, по селу Красный Хутор один артиллерийский снаряд. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущен один артиллерийский снаряд. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Новооскольском городском округе системой ПВО сбита тактическая ракета "Точка-У". Обошлось без последствий на земле.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал поселок Ленинский - установлено четыре прилета. По селу Середа выпущено три минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

В Яковлевском городском округе, по данным Гладкова, системой ПВО сбиты две тактические ракеты "Точка-У". Обошлось без последствий.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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