Один человек погиб в результате обстрела белгородского поселка Уразово
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны из РСЗО "Град" посёлка Уразово Валуйского горокруга.
"Мужчина в момент обстрела находился на улице, он погиб", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.
По его данным, в результате обстрела повреждения получили 14 частных домовладений, один социальный объект - разрушены хозпостройка и складское помещение, повреждена ГАЗель.