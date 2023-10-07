Три ракеты ВСУ были сбиты над Белгородской областью

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что в субботу в 10:00 по Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинские оперативно-тактические ракеты "Точка-У" над Белгородской областью.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.