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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

ФСБ возбудила дело о госизмене против адвоката Ильи Новикова

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ возбудила дело по статье о госизмене в отношении адвоката Ильи Новикова (признан иноагентом) за участие в боевых действиях на стороне Украины.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова Ильи Сергеевича к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в понедельник.

В ФСБ заявили, что Новиков "после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой".

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена в форме перехода на сторону противника). В РФ ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Новиков известен участием в ряде резонансных судебных дел в России и на Украине. Он также участвовал в играх телевизионного клуба "Что? Где? Когда?", стал обладателем Бриллиантовой совы и двух Хрустальных сов. Он был включен в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года. 1 декабря 2022 года он был объявлен МВД в розыск.

ФСБ Украина Илья Новиков
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