Что произошло за день: понедельник, 9 октября

Ситуация в Израиле, рост курса рубля после обновления прошлогодних минимумов, лауреат Нобелевской премии по экономике

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные Израиля объявили о взятии под контроль всех городов возле сектора Газа. Также ЦАХАЛ сообщил, что на территорию Израиля из Ливана проникли вооруженные люди, они были убиты. Армия обороны Израиля вечером наносила авиаудары вертолетами по объектам на территории Ливана. Из сектора Газа по центральному Израилю был нанесен массированный ракетный удар. Глава Минобороны Израиля приказал ввести полную блокаду сектора Газа.

- Доллар США, евро и китайский юань заметно подешевели на Московской бирже по итогам торгов понедельника после того, как днем обновили максимальные отметки с марта 2022 года. Курс доллара США составил 99,32 руб. в 19:00, евро - 104,75 руб., юань - 13,59 руб.

- Россия возобновила экспорт дизельного топлива с учетом необходимости поставок на внутренний рынок половины от производимых объемов.

- ФСБ возбудила против адвоката Ильи Новикова (признан в РФ иноагентом) дело о госизмене "в форме перехода на сторону противника".

- Лауреатом Нобелевской премии по экономике стала Клаудия Голдин "за помощь в понимании положения женщин на рынке труда".

- VEON закрыл сделку по продаже российского "Вымпелкома". Телеком-компания была продана команде топ-менеджеров "Вымпелкома" во главе с гендиректором Александром Торбаховым.

- Главный раввин России Берл Лазар госпитализирован с сотрясением мозга. Спикер Федерации еврейских общин России Борух Горин сообщил, что в минувшую субботу раввин по обычаю принял участие в танцах с Торой в синагоге в Марьиной Роще и в какой-то момент "поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих".

- Крымский мост перекроют для автомобилей во вторник с 10:00 до 17:00 для ремонта.

- Московских автомобилистов попросили утром во вторник не выезжать на летней резине из-за того, что после дневных дождя и снега ночью будут заморозки.