Мишустин заявил, что внутренний рынок топлива остается приоритетом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Обеспечение российских потребителей моторным топливом остается приоритетом в решении вопроса стабилизации цен на него, дальнейшие меры правительства необходимо принимать в зависимости от насыщенности внутреннего рынка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами правительства в понедельник.

"Очень важно и вам лично, и министерству энергетики контролировать ситуацию, особенно что касается ценообразования. Здесь абсолютно очевидно, что приоритет должен оставаться в обеспечении российских потребителей. Все дальнейшие шаги надо принимать в зависимости от насыщения нашего внутреннего рынка по разумным ценам", - сказал Мишустин.

Как сообщалось, правительство РФ в пятницу объявило о новых мерах для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. В их числе - снятие ограничений на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ДТ.

Для предотвращения возможного "серого" экспорта после снятия действующих ограничений введена заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи.

Кроме того, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. "Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции", - говорится в пресс-релизе.

Также скорректированы требования к нефтяным компаниям по продаже ДТ и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Нормативы реализации бензина увеличены с 13% до 15% от производства, ДТ - с 9,5% до 12,5%.