Топливный рынок дождался системных мер, теперь старается осознать их практическое влияние. Обзор

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Полный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива просуществовал две недели: 21 сентября он был введен, 6 октября - частично снят в отношении ДТ. Эти недели для рынка были непростыми: работа в состоянии неизвестности, бесконечные и противоречивые слухи, волатильность биржевых цен. В последние дни добавились еще антимонопольные проверки и требования со стороны властей – оперативно снизить цены на автозаправках.

Пятничные решения правительства топливный рынок приветствовал словами "Ну, наконец-то!". Итак, правила игры на ближайшее время стали понятны. Теперь нужно оценить, станут ли принятые меры действительно эффективными, способными стабилизировать ситуацию. Экспертные мнения о том, как новые решения правительства могут сказаться на внутреннем рынке топлив, – в обзоре "Интерфакса".

Разрешено, возвращено, увеличено

Правительство России в пятницу утром опубликовало долгожданный комплекс мер для стабилизации внутреннего топливного рынка. Ключевыми решениями стали частичное снятие вето на экспорт дизтоплива и возврат параметров демпфера.

Так, с пятницы вновь разрешены поставки ДТ, но только по трубе и только для производителя, и с обязательным условием – компания должна направить на внутренний рынок не менее 50% от выпущенного дизтоплива. Для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты – 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков, которые не производят топливо, а закупают его на рынке для перепродажи. Кроме того, с 1 октября возвращается прежний коэффициент в расчете топливного демпфера (с 0,5 до 1). Также с 1 ноября увеличены нормативы биржевых продаж бензина и ДТ.

Член комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич отмечает, что принятые меры являются итогом длительной дискуссии между правительством и нефтяными компаниями. По его мнению, утвержденные решения позволят сбалансировать ситуацию на внутреннем рынке, опираясь на четыре ключевых момента: объективные экономические показатели компаний, учитывающие себестоимость производства бензина, дизеля и др. видов топлива; фактический уровень налоговой нагрузки; структуру российской нефтепереработки, рассчитанной на экспорт половины производимого объёма (до 150 млн тонн) ежегодно; технологические особенности НПЗ и транспортной инфраструктуры, не позволяющие длительное время работать "на склад".

"Поскольку принятые меры основаны на фактических расчётах и являются профессиональным компромиссом, уверен, что они будут эффективными. Рынок успокоится в течение двух недель. Наличия запрета на "серый" экспорт вкупе с повышенной активностью ФАС и его территориальных подразделений достаточно, в иных ограничительных мерах пока нет необходимости", - говорит Станкевич.

Дизель польется по трубам

В первую очередь топливный рынок приветствует открытие трубопроводного экспорта дизтоплива, которого Россия производит в два раза больше, чем продает. В последние дни только и было разговоров, что про затоваривание емкостей и хранилищ "Транснефти". Поставки дизельного топлива на экспорт осуществляются по нефтепродуктопроводу "Север" (Ярославль-Кириши-Приморск, мощность 25 млн тонн в год) и по системе "Юг" (Волгоград-Тихорецк-Новороссийск, мощность 6 млн тонн).

Замглавы Института национальной энергетики, эксперт АЦ "ИнфоТЭК" Александр Фролов отмечает, что по очевидным причинам запрет экспорта дизтоплива не мог бы длиться продолжительное время – из-за технических ограничений, связанных с нефтепереработкой: "Весь производимый объём ДТ невозможно реализовать на внутреннем рынке, возникает вопрос: куда девать половину, если вывоз запрещен. Разрешение на вывоз продукции переработчикам – это разумное решение. При этом с данной категории поставщиков никто не снимает обязательство по приоритетному снабжению внутреннего рынка".

Старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Кирилл Бахтин считает, что введенный запрет на экспорт бензина и дизтоплива сыграл свою роль в коррекции оптовых цен и необходимость смягчения правил объективно настала. По состоянию на четверг АИ-92 торговался на СПбМТСБ на уровне индикативной цены в НК РФ (56 900 руб./т), а летнее дизтопливо стоило 57 310 руб./т, что только на 6% выше индикативной цены. С пика в середине сентября АИ-92 скорректировался на 19%, а летнее дизтопливо - на 24%.

"После введения запрета мы оценивали продолжительность ограничения в несколько недель из-за традиционно высокого экспорта дизтоплива (около 40% производимого объема). Отметим, что пока запрет экспорта бензина остается в силе, но и исторически он не столь значительный – 10-11% от объема производства. На текущий момент меры по стабилизации цен выглядят достаточными. Помимо ограничения деятельности перепродавцов, повышены нормативы продажи продуктов на бирже. Но самое главное, рынок получил сигнал, что правительство РФ поддерживает восстановление демпферных выплат в полном размере", - говорит эксперт.

Аналитик "Финама" Сергей Кауфман отмечает, что запрет на экспорт топлива снят еще не полностью и в текущей конфигурации внутренний топливный рынок останется профицитным, хотя масштаб профицита снизится. "На наш взгляд, в ближайшие недели оптовые цены на бензин и дизель имеют потенциал снижения ещё на 10-15%, что стало бы уже комфортным для отрасли уровнем. На этом фоне розничные цены также имеют небольшой потенциал снижения до конца года (2-3%), что может позволить выполнить цель – не допустить роста цен на АЗС по итогам года выше инфляции. С точки зрения "серого" экспорта экспортная пошлина действительно является заградительной – далее вопрос лишь в отслеживании перекупщиков", - говорит он.

"Серый" экспорт переходит в контрабанду

Между тем, мнения экспертов относительно заградительной пошлины и борьбы с "серым" экспортом разошлись.

Глава Российского топливного союза (объединяет розничных операторов топливного рынка) Евгений Аркуша считает, что весь комплекс правительственных мер окажет положительное влияние на стабилизацию ситуации на топливном рынке. При этом он делает акцент на постановлении о заградительной пошлине, призванной пресечь "серый" экспорт. По его словам, в предложенном формате документ должен быть эффективен, поскольку в нем появилось большое число дополнительных ограничений. Так, теперь для беспошлинного экспорта необходимо подтверждение собственного производства, наличия мощностей, объемов переработки и т.д.

"Есть одна важная новация – необходимость подачи заявления. Вместе с таможенной декларацией экспортер теперь должен подавать заявление, в котором гарантирует, что выполняет все условия постановления правительства. Это заявление – важный документ. Потому что, если ты подал заявление, а впоследствии выясняется, что информация в заявлении ложная, то теперь речь уже идет о контрабанде, а это – уголовное преследование, это – внимание со стороны правоохранительных структур", - говорит Аркуша.

По его словам, первым сигналом эффективности принятых мер по пресечению "серого" экспорта станет возвращение на внутренний рынок товара, который подготовлен для отправки за рубеж и сейчас находится в цистернах.

Замглавы Института национальной энергетики Фролов считает, что власти уже имеют опыт оценки "серого" экспорта, поэтому вместе с фактом частичного открытия вывоза ДТ из России должны учесть прежние пробелы в этом плане: "Для того чтобы пресекать такого рода "серый" экспорт, вполне достаточно заградительной пошлины. Вопрос лишь в её величине. Она действительно должна отсекать от внешних рынков ту часть игроков, которая является лишь перепродавцами. Но если мы хотим сохранить независимый сегмент автозаправочного бизнеса, то нужно дополнительно снизить биржевые котировки. Для этого правительство поднимает гарантированную минимальную долю поставок на биржу".

Генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" (ООО "НААНС-МЕДИА") Тамара Сафонова напоминает: на октябрь 2023 года утверждена таможенная пошлина на светлые нефтепродукты в сумме $7,1 за тонну (716 рублей по курсу на 6.10.2023). Вновь введенная таможенная пошлина для экспорта не-производителями топлива в размере 50 тыс. рублей сделает неэффективным экспорт дизельного топлива и бензина, но может привести к росту поставок бензиновых и дизельных фракций, говорит она.

"При этом системное увеличение для всех участников рынка таможенной пошлины на нефть, например, на 10 тыс. рублей за тонну, могло бы решить проблему ценового дисбаланса, снизить цену на нефть на внутреннем рынке, что привело бы и к снижению реализации оптовых партий. Также эффективным механизмом снижения цен на топливо на внутреннем рынке является таможенная пошлина на нефтепродукты, ее повышение для всех участников рынка до разумного уровня позволило бы увеличить доходы бюджета и снять напряжение с ценообразованием на внутреннем рынке", - предполагает Сафонова.

Один из собеседников "Интерфакса" считает, что несмотря на кажущуюся противозаконность "серого" экспорта, "данная мера является логичным экономическим решением участников рынка". "Борьба только с "серым" экспортом не является эффективной мерой в долгосрочном периоде: правительство и так уже увеличило заградительные пошлины с 20 до 50 тыс. руб. Для снижения риска возникновения локальных дефицитов необходимо следить за возможностью транспортировки продуктов по железной дороге, ремонтами НПЗ и при намечающихся сложностях проактивно на них реагировать", - высказывает мнение собеседник агентства.

Демпфер возвращается!

Исследовательская группа "Петромаркет" называет возврат формулы расчета демпфера основным фактором, который позволит стабилизировать ситуацию на оптовом рынке моторных топлив.

"По нашим оценкам, если бы принятые корректировки были бы внедрены уже в сентябре, средние по стране оптовые цены на автобензин АИ-92 были бы на 23% ниже фактического сентябрьского уровня, летнего ДТ – на 19%. Это, в свою очередь, создало бы предпосылки для полного снятия запрета на экспорт моторных топлив. Сентябрьские расходы бюджета по демпферу в этом случае составили бы около 280 млрд руб. (в сентябре нефтяные компании лишились выплат по демпферу из-за превышения ценами внутреннего оптового рынка максимально допустимого уровня - ИФ)", - подчеркивает "Петромаркет".

Главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер РФ) Андрей Дьяченко обращает внимание на то, что сам по себе демпфирующий механизм – это нерыночный элемент, усложняющий эволюционирование и формирование устойчивого саморегулируемого ценообразования.

"Он был введен после резкого роста волатильности внутренних цен. Но как оказалось позже – волатильность оптовых цен только усилилась с 2019 года. Рост внутренних розничных цен, которые благодаря этому механизму должны расти не быстрее потребительской инфляции (т.е. здесь фактически исключается сценарий долговременного снижения) не учитывает рост промышленных издержек, что несет риски продолжительных периодов недостаточной или отрицательной маржинальности розничных продаж. И демпфер не позволяет рынку автоматически под это подстраиваться, он формирует и накапливает дисбалансы между получателями и неполучателями демпфирующих выплат", - напоминает эксперт.

"Сейчас рынок возвращается к более привычной схеме компенсаций. Но структурно в ней сохраняются заложенные риски повторения топливного кризиса на внутреннем рынке. В системе должен быть заложен прозрачный и понятный процесс отказа от этой "заплатки" в пользу иной, более простой и унифицированной системы. Достаточность (наполненность) внутреннего рынка можно регулировать квотированием экспортных объемов. А в качестве буфера сформировать тактический резерв правительства – на тот случай, когда расчет квот не совпадет с потребностями и потребуются товарные интервенции на период корректировки квот", - рассуждает Дьяченко.

Дмитрий Касаткин, управляющий партнер Kasatkin Consulting, предполагает, что введенные меры правительства могут быть эффективны для локального "тушения пожара". "В моменте надо следить за развитием ситуации, возможно какие-то новые вводные потребуют оперативного вмешательства. Но в целом до ноября цены должны стабилизироваться", - говорит он.

"Долгосрочно все-таки необходимы более системные шаги. Такие как создание системы стратегического резерва (хранилищ); создание общерыночной платформы по обороту нефтепродуктов, включая обязательную маркировку топлива и мониторинговых систем в транспортной сети, используя передовые технологии; повышение активности борьбы с "самоварами" (черным рынком переработки); разработка поддержки повышения маржинальности переработки за счет льготного финансирования капитальных проектов по модернизации и повышению операционной эффективности. Отдельно стоит продумать гарантии для промышленных потребителей нефтепродуктов, в первую очередь с/х производителей (например, обеспечение отрасли понятными хеджирующими инструментами). Рынок нефтетрейдинга так же нуждается в дополнительных стимулирующих к развитию мерах", - говорит Касаткин.

Аналитик "Финама" Сергей Кауфман отмечает, что в последние годы демпферный механизм регулярно показывал свою эффективность в защите внутреннего рынка от излишней волатильности цен вне РФ. "При этом удивляет, что правительство пошло именно на повышение демпфера, а не на альтернативные меры, поскольку демпферные выплаты при текущем соотношении внутренних и экспортных цен будут стоить бюджету около 200 млрд рублей в месяц. Возможно, мы увидим новые налоги на отрасль, которые могли бы компенсировать расходы бюджета, но это пока лишь догадки", - сказал он.

Что ж, действительно, остается открытым важный вопрос – каким образом теперь нефтяники станут компенсировать бюджету РФ демпферные выплаты? Прежде это делалось в основном за счет роста НДПИ. А какие налоги могут быть повышены или введены для нефтяников в этот раз?