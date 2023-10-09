Экспортная квота ДТ по трубе не превысит среднемесячный уровень за последние 8 месяцев

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Экспортная квота трубного дизтоплива не может превышать среднемесячный уровень экспорта ДТ за последние 8 месяцев, сообщил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин в телеканалу РБК.

"При выдаче такого разрешения (на экспорт трубного ДТ - ИФ) мы будем смотреть, какой процент произведенного дизеля идет на внутренний рынок. Обязательным условиям сейчас в октябре является поставка не менее 50% на внутренний рынок. Это чтобы получить право экспортировать по трубе", - напомнил он.

"При этом квота по трубе, то есть уровень, который компания будет сдавать в трубу, не может превышать среднемесячный уровень экспорта ДТ по трубе за последние 8 месяцев. Это очень важное примечание, которое позволит насытить внутренний рынок", - добавил Сорокин.