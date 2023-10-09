Российские туристы не спешат отменять забронированные туры в Израиль

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Большинство российских туристов заняли выжидательную позицию и не аннулируют туры в Израиль в надежде, что ситуация стабилизируется.

"Мы временно приостановили продажу туров в Израиль. Те туристы, которые уже забронировали туры, заняли выжидательную позицию и туры не отменяют. Соответственно аннуляций нет. Ближайший заезд должен состояться 14 октября, ожидаем информацию от авиакомпании о том, состоится ли рейс", - сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".

Как отметили в компании, туристы, которые сейчас находятся в отпуске или лечении на Мертвом море, продолжают свой отдых. Все объекты инфраструктуры здесь работают.

"Израиль в настоящий момент не является массовым чартерным направлением, поэтому все заявки на отдых в стране приходят в основном на индивидуальные заезды, мы на связи со всеми своими туристами и будем действовать в каждом случае в зависимости от обстоятельств", - пояснили в компании.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в целом отказ от забронированных туров в Израиль не должен стать проблемой для туроператоров, поскольку количество туристов незначительное в сравнении с массовыми направлениями. По оценкам АТОР, общее количество таких туристов - всего около 150 человек или немногим больше.

Ранее Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, а туроператорам - приостановить продажу туров.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.