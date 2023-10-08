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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране, сообщает ведомство в воскресенье.

Российским туристам, находящимся в Израиле, рекомендовано проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

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"Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки", - отмечается в сообщении.

Также министерство рекомендует в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Израиль, о текущей ситуации в стране, порядке изменения или расторжения договора, а региональным органам власти в сфере туризма - в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.

Там напомнили, что "в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое)". "При этом в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - говорится в сообщении.

В субботу, 7 октября, из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.

Израиль Минэкономразвития ХАМАС
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