СК РФ завершил следствие по делу о теракте против военкора Татарского

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о теракте против военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) в Санкт-Петербурге весной этого года завершено, дело передано в прокуратуру, сообщает во вторник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение смерти человеку), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление)", - говорится в сообщении.

Также, отметили в ведомстве, к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления) "привлечен Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Треповой в своей квартире после совершения теракта путем введения в заблуждение правоохранительных органов".

По версии следствия, 2 апреля 2023 года Трепова, "выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский".

"В результате последовавшего взрыва Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили 52 человека, находившихся в кафе. Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ", - говорится в сообщении.

В СКР сообщили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, "в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением передано (в прокуратуру - ИФ) для направления в суд".

"Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных организаторов теракта - гражданина Украины Юрия Денисова, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и иных причастных к совершению преступления лиц, продолжается", - добавили в ведомстве.