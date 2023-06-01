Журналист Роман Попков объявлен в розыск по делу о теракте в петербургском кафе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Следствие по делу о теракте против военного корреспондента Максима Фомина (Владлен Татарский) в Петербурге объявило в розыск журналиста Романа Попкова по подозрению в соучастии в преступлении, сообщает в четверг телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков, проживающий на территории Украины. Он объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, "Попков вел переписку с Дарьей Треповой в социальных сетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта". "Впоследствии Трепова принесла в кафе на встречу с Фоминым (Татарским) статуэтку, начиненную взрывчаткой. Произошел взрыв, ставший причиной гибели корреспондента", - заявили в СКР.

Там напомнили, что ранее по уголовному делу в розыск также был объявлен гражданин Украины Юрий Денисов.

Взрыв, в результате которого погиб Фомин (Татарский), произошел 2 апреля в помещении кафе в центре Петербурга, ранения получили еще более 50 человек. Треповой предъявлено обвинение, она арестована.