Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС 25 октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, находящиеся на Международной космической станции (МКС), 25 октября проведут работы в открытом космосе, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Очередной плановый выход в открытый космос по российской программе с борта Международной космической станции запланирован предварительно на 25 октября 2023 года. Его совершат участники 70-й длительной экспедиции, космонавты госкорпорации "Роскосмос" Олег Кононенко и Николай Чуб", - говорится в сообщении.

14 сентября Кононенко сообщал, что следующий выход в космос с борта МКС по российской программе состоится в октябре-ноябре 2023 года, еще три - в следующем году.