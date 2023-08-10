Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на борт МКС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили работы в открытом космосе по переносу рабочего места с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" и вернулись на борт Международной космической станции (МКС), сообщает "Роскосмос" в четверг.

"Сегодня в 00:19 по московскому времени участники 69-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавты госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин закрыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск", - говорится в сообщении.

Продолжительность выхода составила 6 часов 35 минут.

В ходе работ экипаж транспортировал с помощью европейского манипулятора ERA переносное рабочее место с малого исследовательского модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" российского сегмента МКС.

Кроме того, космонавт Андрей Федяев с борта МКС отработал манипулятором ERA пробное перемещение Прокопьева в рабочем кресле в открытом космосе. После данных операций Федяев установил переносное рабочее место на хранение на пассивном устройстве фиксации на модуле "Наука".

Также в ходе внекорабельной деятельности, Прокопьев и Петелин смонтировали на модуле "Рассвет" дополнительные экраны микрометеороидной защиты на местах, где раньше были установлены радиационный теплообменник и шлюзовая камера.

Выход космонавтов начался накануне в среду в 17:45 мск. Расчетное время выхода составляло 6 часов 45 минут.

Для Прокопьева данный выход стал восьмым в космической карьере, для Петелина - шестым.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что данный выход является завершающим этапом по интеграции модуля "Наука" в состав МКС.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

Серию выходов в открытый космос весной-летом 2023 года для завершения интеграции модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС "Роскосмос" анонсировал в конце марта.