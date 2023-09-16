Экипаж корабля "Союз МС-24" перешел на борт МКС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-24" перешел на борт Международной космической станции (МКС), трансляцию ведет "Роскосмос".

После проверки герметичности стыковки между кораблем и МКС был открыт переходный люк, после чего космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О'Хара перешли на борт МКС.

Корабль "Союз МС-24", стартовавший в пятницу с космодрома Байконур, причалил к модулю "Рассвет" в 21:54 мск.

В ходе годовой экспедиции российских космонавтов (ориентировочная продолжительность 375 суток) намечаются четыре выхода в открытый космос, прибытие четырех грузовых кораблей "Прогресс МС" и проведение научно-прикладных исследований.

Ожидается, что Кононенко и Чуб возвратятся на Землю на корабле "Союз МС-25" в сентябре 2024 года, Лорал О'Хара - на корабле "Союз МС-24" в марте 2024 года.

Астронавт NASA О'Хара прибыла на МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.