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Правительство РФ ужесточило требования к выдающим ипотеку банкам

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительство России с 1 сентября 2024 года ужесточит требования к банкам и организациям, выдающим ипотеку, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Цель внесения изменений - обеспечить надежность организаций, которые включаются госкорпорацией "ДОМ.РФ" в специальный перечень и получают право на выдачу ипотечных займов гражданам.

В частности, постановление отменяет упрощенный порядок включения в перечень организаций с муниципальным участием, а также организаций с долей регионального участия менее 75%.

Кроме того, устанавливается запрет на включение в перечень потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций.

Обновленные правила также предусматривают, что перед включением в перечень у финансовой организации будут проверяться репутация учредителя, наличие положительного финансового результата, отсутствие возбужденных дел о банкротстве и т.д.

Кроме того, предусматриваются дополнительные основания для лишения банков и организаций права на выдачу ипотечных займов. Это, в том числе, несоответствие портфеля займов установленным требованиям и несоблюдение порядка проверки платежеспособности заемщиков, а также выявление фактов предоставления займов в отношении одного и того же объекта надвижимости более двух раз в течение года.

Более того, для включения в список "ДОМ.РФ" банк в течение каждого календарного квартала должен обеспечивать соответствие выданной ипотеки следующим требованиям:

- не менее 70% ипотечных займов выданы заемщикам, подтвердившим величину среднемесячного дохода путем представления определенных уполномоченной организацией документов с учетом нормативных актов ЦБ РФ;

- в отношении не менее 80% ипотечных займов показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков составляет не более 60%;

- в отношении не менее 70% ипотечных займов отношение суммы кредита займа к стоимости предмета ипотеки (loan-to-value - ИФ), не превышает 80%.

Отдельно указывается, что ипотечные кредиты, выдаваемые в рамках государственных программ и предусматривающие субсидирование банков из регионального бюджета, не учитываются при расчете перечисленных выше показателей.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Правительство РФ ДОМ.РФ
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