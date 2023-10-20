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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

ЦБ отметил замедление прироста потребкредитов в сентябре до 1,5%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Рост потребительского кредитования в сентябре замедлился до 1,5% с 2,4% в августе, говорится в обзоре Банка России, посвященном динамике развития банковского сектора.

С одной стороны, это связано со снижением спроса на кредиты из-за их удорожания, а также с некоторым замедлением потребительской активности. С другой стороны, банки могли сократить объем предложения из-за ужесточения макропруденциального регулирования и необходимости соблюдать макропруденциальные лимиты за третий квартал.

ЦБ напоминает, что с 1 сентября были повышены макронадбавки к коэффициентам риска по высокорискованным кредитам: главным образом изменения касаются кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50% и полной стоимостью кредитов (ПСК) более 25%. Это должно было отразиться на уменьшении выдач в данном сегменте.

Кроме того, с 1 октября существенно ужесточены макропруденциальные лимиты: в четвертом квартале кредиты заемщикам с ПДН более 80% и кредиты со сроком более пяти лет не должны в отдельности превышать 5% выдач.

"Это может привести к еще большему снижению кредитования, о замедлении говорят имеющиеся у нас предварительные данные за первую половину октября", - отмечает регулятор.

Банк России
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