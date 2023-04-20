Глава ЦБ пообещала задействовать регулирование для борьбы с рискованной ипотекой

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина вновь заявила о недопустимости роста рискованной ипотеки, для этого ЦБ задействует регулирование.

"Ипотека. Здесь сохранился рост, но уже на более нормальных уровнях, не как в 2021 году, когда были некоторые элементы перегрева. Конечно, ипотека росла во многом за счет государственной поддержки, практически половина ипотеки выдавалась с государственными льготами", - заявила она в Госдуме.

"Такие программы, правда, хорошо работают в кризис: они поддерживают спрос на жилье, а через него - и строительную отрасль. Но, на мой взгляд, применяя такие меры, важно не терять из виду главное, а главное - это цель ипотеки, это, прежде всего, доступность жилья для людей. Чтобы цена квартиры, объем кредита, который люди должны выплачивать много лет, были посильны для них, не были чрезмерными по сравнению с их будущими доходами. Поэтому сейчас надо обратить особое внимание на те проблемы, которые в ипотеке возникают. Нам нельзя допустить роста рискованной ипотеки, и для этого мы уже задействуем наши инструменты", - сказала глава ЦБ.

В последнее время распространение получила так называемая "ипотека от застройщика" с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигаются за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20-30%. Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов. Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками, отмечал ЦБ.

Банк России обязал банки с 30 мая формировать дополнительные резервы по рискованной ипотеке, выданной после 15 марта этого года, что позволит ограничивать распространение таких схем и способствовать снижению рисков.