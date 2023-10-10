Замглавы МИД РФ в разговоре с послом Израиля призвал к прекращению огня

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов во вторник принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви по его просьбе, сообщил МИД РФ.

"Состоявшаяся беседа была сфокусирована на вопросах, связанных с резким обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, перешедшего в фазу кровопролитного вооруженного противостояния, которое уже привело к многочисленным жертвам, особенно среди гражданского населения", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

С российской стороны, как отмечается в сообщении, "были выражены глубокие соболезнования родным и близким всех погибших". Также российская сторона акцентировала важность "скорейшего прекращения огня и взаимного отказа от насилия, продолжение которого чревато дальнейшей неконтролируемой эскалацией с самыми разрушительными последствиями для гуманитарной ситуации в регионе".

"При этом была подтверждена неизменная готовность Москвы содействовать усилиям по продвижению ближневосточного урегулирования на известной международно-правовой основе", - сообщает МИД.