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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Вопрос поддержки экспорта российских IT-компаний проработают до конца 2023 года

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российский экспортный центр планирует до конца 2023 года проработать вопрос организации поддержки, в том числе финансовой, экспорта услуг российских IT-компаний, заявил "Интерфаксу" вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике РЭЦ Роман Генкель.

"Проблема с невозможностью финансовой поддержки экспорта российского программного обеспечения, которое проходит как услуга, понятна и изучается, - сказал он. - Есть много нюансов и тонкостей, которые необходимо учесть".

По его словам, первые предложения по решению этой проблемы будут подготовлены до конца текущего года.

В начале следующего года РЭЦ планирует начать поддержку экспорта российских IT-компаний в рамках программы "Сделано в России". Речь идет о рекламе и продвижении брендов компаний на зарубежных рынках.

Ранее IT-сообщество отмечало, что стимулирование российского IT-экспорта со стороны государства в настоящее время является недостаточным.

"С одной стороны, поддержка есть, работает Российский экспортный центр, появились первые цифровые атташе, торгпредства идут навстречу, - говорил в начале октября президент ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров. - Но такой уровень поддержки несоизмерим с тем уровнем поддержки, который получают со стороны своих правительств IT-экспортеры как из дружественных, так и не дружественных стран".

При этом Макаров подчеркивал, что сейчас отсутствуют специализированные программы поддержки экспорта IT, которые действуют, например, в отношении сырьевых экспортеров, а также предприятий сферы машиностроения, АПК.

"При перезапуске мер господдержки экспорта несколько лет назад было решено, что такие меры должны распространяться на товары, но не на услуги, а продажи ПО проходят именно как услуги, - отмечал Макаров. - В результате компании-разработчики ПО не могут получить те же меры поддержки, которые доступны производителям товаров - кредитование покупателей, страхование экспортных контрактов, получение гарантий по участию в тендерах".

Гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский также указывал на то, что выход российских IT-компаний на дружественные рынки стоит дорого - необходимы инвестиции в несколько миллионов долларов ежегодно.

По прогнозам "Руссофта", по итогам текущего года объем продаж российских компаний-разработчиков ПО на зарубежных рынках сократится на 24%, до 413 млрд рублей, с 544 млрд рублей в 2022 году. При этом отмечается, что объемы реализации на рынках дружественных и недружественных стран в текущем году станут сопоставимыми - на них будет приходиться по 7-8% совокупных продаж. Ранее объем продаж на рынках стран, которые в настоящее время являются недружественными, превышал реализацию в дружественных странах в разы.

По итогам 2023 года совокупный оборот российских разработчиков ПО вырастет, как предполагается, почти до 2 трлн рублей с 1,6 трлн рублей по итогам 2022 года. При этом продажи на внутреннем рынке увеличатся до 1,5 млрд рублей с 1,1 трлн рублей годом ранее.

Валентин Макаров РЭЦ Руссофт Роман Генкель
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