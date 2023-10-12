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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Минцифры изучит возможность льготных кредитов для зарубежных покупателей IT-решений из РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минцифры России обсуждает возможность субсидирования предоставления "длинных" льготных кредитов для крупных зарубежных заказчиков отечественного IT-решений, но конкретных параметров пока нет, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

На демо-дне индустриального центра компетенций (ИЦК) "Мобильная связь" вице-президент по маркетингу и системным исследованиям ООО "НТЦ Протей" Владимир Фрейнкман, говоря о работе компании на зарубежных рынках, сообщил, что "очень полезно было бы, конечно, - насколько у государства просто есть возможность, - при экспорте, например, субсидирование заказчика".

"Не нас как вендора, а именно заказчика, как это делают, например, китайские товарищи. Вот это очень помогло бы экспорту", - сказал Фрейнкман.

"Хотя бы длинные льготные кредиты. Обсуждаем сейчас", - сказал на это министр.

По его словам, механизм льготного кредитования зарубежных заказчиков в настоящее время обсуждается, но никакой конкретики пока нет.

"Обсуждается субсидирование льготных кредитов, которое будет предоставляться крупным зарубежным заказчикам. Обсуждаем этот механизм", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос о перспективах субсидирования экспорта.

"Мы давно обсуждаем, что, если они пойдут туда (за рубеж - ИФ), то, наверное, им потребуется определенная поддержка, потому что сложно конкурировать с китайскими компаниями", - добавил он.

Между тем пока никаких конкретных параметров нет, уточнил он, "пока только вопрос этот внесён".

"Для того, чтобы обсуждать реально какие-то льготные кредиты, мы должны понять, есть ли вообще объем продажи, у нас хотят покупать? Поэтому, скорее, мы сейчас тестируем, смотрим реальную заинтересованность. Абстрактно это очень сложно обсуждать. Будут сделки с какими-то нашими странами-партнерами, с крупными игроками, - вот тогда мы уже будем пушить их одну за одной, тогда поймем, условно, будем ли мы работать с этим", - сказал Шадаев.

Пока в Минцифры никто с конкретными кейсами не обращался, сообщил министр.

"Но я знаю, что многие компании, айтишные производители, активно делают пресейлы (pre-sale - комплекс мероприятий предпродажной подготовки - ИФ). Ждем, когда они к нам придут с какими-то уже четкими контурами. Ждем первых больших кейсов. Как только они появятся, будем обсуждать (параметры - ИФ)", - сказал он..

Шадаев отметил, что это более сложный механизм, так как необходимо учитывать межстрановые и межправительственные соглашения и т.д.

Максут Шадаев Минцифры Владимир Фрейнкман НТЦ Протей
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