Минфин предложил обсуждать финансирование "Почты России" после завершения ее аудита

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минфин считает преждевременным говорить о выделении "Почте России" дополнительных средств до завершения проверок компании, заявила замглавы министерства Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Там, в частности, обсуждался вопрос о введении инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу "Почты России" и выделение средств на реконструкцию почтовых отделений в малонаселенных пунктах.

"Там сейчас проводит проверку Казначейство и аудитор - и пока, по предварительным данным, у нас акционерное общество не всю информацию предоставляет ни Казначейству, ни аудиторам. Курирующему вице-премьеру я об этом также доложила, завтра буду докладывать председателю совета директоров", - сказала Окладникова.

"Мы проводим полный аудит "Почты России", ее финансового состояния. У нас там есть вопросы. Поэтому до завершения аудита мы как министерство финансов пока не готовы говорить о дополнительном финансировании отдельных направлений, нам нужно сначала определиться, в какой точке мы находимся с точки зрения возможностей компании реализовывать свои внебюджетные обязательства", - добавила замглавы Минфина.

По ее словам, "с компанией нужно разобраться, нужно ее оздоровить, нужно понять, насколько она способна привлекать внебюджетные средства и реализовывать эти мероприятия".

Аудитор Счетной палаты Данил Шилков сообщил, что Счетная палата на днях начнет проверку "Почты России", результаты будут представлены в августе.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обратил внимание на то, что в проекте федерального бюджета на 2024 год заложено 4,12 млрд рублей на реконструкцию почтовых отделений, тогда как ранее речь шла о выделении ежегодно по 5 млрд рублей. "Я не могу согласиться с тезисом о поиске дополнительных средств. Потому что в поручении президента речь шла о совершенно конкретных объемах и цифра в 4,125 млрд рублей, заложенная на 2024 год, этим цифрам не соответствует. У нас, как я помню, уговор был про 5 млрд рублей в год. Кроме того, 2025 и 2026 год стоят пустые", - сказал глава комитета.

"Если мы говорим о том, что сначала надо провести аудит и разобраться в компании, это означает, что ни в бюджете 2024 года, ни - с высокой вероятностью - в бюджете 2025 года этих денег не будет, поскольку разбираться придется еще долго. Поэтому это история "когда рак на горе свистнет", извините за резкость", - добавил Хинштейн.

Глава Минцифры Максут Шадаева в свою очередь сообщил, что в 2021 и 2022 годах на реконструкцию почтовых отделений было выделено по 5 млрд рублей, на эти средства отремонтировано около 2,5 тысячи отделений. Однако еще предстоит отремонтировать 18,7 тысячи отделений, в бюджете на эти цели средств нет, посетовал министр. По его словам, Минцифры предлагает рассмотреть возможность использовать для этих целей средства инфраструктурного платежа, который предлагается взимать с маркетплейсов.

В конце сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в "Почте России", призвала срочно принять меры для решения проблемы и пообещала обратиться в правительство по данному вопросу.