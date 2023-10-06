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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

В Кремле предложили разбираться с судьбой "Почты России" после аудита

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться результатов независимого аудита "Почты России" и только потом решать, что делать с компанией дальше.

"Надо дождаться результатов аудита и дальше уже разбираться с этой проблемой", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, что в Кремле думают о ситуации с "Почтой Россией" в свете подготовки независимого аудита компании.

Песков также отметил, что "правительство этим занимается".

Ранее РБК со ссылкой на Минцифры сообщил, что совет директоров "Почты России" поручил провести независимый аудит расходов компании. Как отмечается, в самой "Почте России" рассчитывают на докапитализацию, рефинансирование долга и послабления в регулировании.

Дмитрий Песков Почта России
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