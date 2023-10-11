Песков заявил, что пока нет точной информации о судьбе россиян в секторе Газа

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Точной информации о судьбе россиян в секторе Газа пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, прояснилась ли судьба россиян, журналисты спросили у Пескова среду "на полях" Российской энергетической недели.

"Это то, что является до нас заботой номер один во всей этой ситуации. Ситуация настолько сложная в самом Израиле, и в Газе, на других палестинских территориях, что пока точной информации, к сожалению, нет", - сказал Песков.

Ранее он сообщил, что у Кремля пока нет точной информации о россиянах, погибших и находящихся в заложниках в результате обострения арабо-израильского конфликта.