Четыре россиянина погибли в результате боев на юге Израиля

Еще шесть граждан РФ пропали без вести

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил, что в зоне палестино-израильского конфликта погибли четверо россиян с израильским гражданством, еще шесть россиян числятся пропавшими без вести.

"С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным на 12 октября данным израильской стороны, в результате боевых действий на юге Израиля погибли четыре постоянно проживающих в этой ближневосточной стране гражданина России, имевшие также израильское гражданство", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что посольством России в Тель-Авиве и представительством при Палестинской национальной администрации в Рамалле "предпринимаются все необходимые меры по выяснению судьбы еще шести россиян, числящихся пропавшими без вести".

"Вновь призываем стороны конфликта к деэскалации насилия и соблюдению международного гуманитарного права во избежание новых жертв среди гражданского населения. Решительно осуждаем любые проявления экстремизма, терроризма, взятие в заложники, блокаду людей, намеренное создание невыносимых условий для их жизни и другие насильственные действия в отношении мирных граждан наряду с неизбирательным применением силы при проведении военных операций", - говорится в сообщении.

Резкое обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после нападения боевиков ХАМАС на Израиль и массированного ракетного обстрела израильской территории из сектора Газа. Группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на некоторое время захватить ряд населенных пунктов и военных баз. В результате нападения ХАМАС в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, ранены порядка 3 тыс. человек. Жертвами боев стали более 200 военнослужащих. Более сотни израильтян захвачены в заложники.

В ответ Израиль объявил, что страна находится в состоянии войны, и начал военную операцию против ХАМАС. По последним данным, от ударов Израиля по сектору Газа погибли более 1,3 тыс. человек, порядка 6 тыс. получили ранения. На территории Израиля были обнаружены примерно 1,5 тыс. тел боевиков ХАМАС после того, как израильским военным удалось вернуть контроль над югом страны.