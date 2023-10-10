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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Двое россиян погибли в результате событий в Израиле

Двое россиян погибли в результате событий в Израиле
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Двое россиян погибли в результате обострения ситуации в Израиле, сообщил посол РФ в стране Анатолий Викторов.

"Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан", - сказал Викторов в эфире Первого канала.

Он отметил, что в израильских списках пропавших без вести числятся четыре российских гражданина.

Посол добавил, что в дипмиссию поступило несколько сотен обращений от российских граждан с просьбами об эвакуации.

При этом он отметил, что посольство пока не видит необходимости в эвакуации, так как регулярные авиарейсы из Израиля в Россию продолжают осуществляться.

По словам Викторова, у российской дипмиссии нет информации о том, находятся ли российские граждане в настоящее время в заложниках у ХАМАС, помимо заявлений самой организации. Посольство также не имеет данных о возможных контактах между ХАМАС и российской стороной.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Палестинские боевики на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Израиль сообщал о 900 убитых солдатах и мирных жителях, а палестинские власти - о 700 погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Хроника 07 – 10 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль
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