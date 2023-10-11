Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

У Кремля нет точных данных о числе погибших и захваченных ХАМАС россиян

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - У Кремля пока нет точной информации о погибших и находящихся в заложниках россиянах в результате обострения арабо-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, четкой информации нет. По-прежнему", - ответил он на вопрос о находящихся в заложниках россиянах.

Аналогичным образом он прокомментировал вопрос о числе погибших в зоне конфликта россиянах: "Пока я не могу вам дать какое-то четкое число, потому что вы знаете, какая сейчас ситуация и в Газе, где много наших живет граждан, и в самом Израиле. И по понятным причинам информация постоянная обновляется. Поэтому я сейчас не буду называть каких-то количеств".

"Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там, и там есть российские граждане. Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один", - ответил он на вопрос, не планирует ли Россия признать ХАМАС террористической организацией после атаки на Израиль.

"Россия продолжает тщательно анализировать ситуацию и сохраняет свои позиции как стороны, которая имеет потенциал участия в процессах урегулирования".

Обострение палестино-израильского конфликта

11
Ракетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Ракетный удар по высотным зданиям в секторе Газа
Хроника 07 – 11 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Володин заявил, что вернувшиеся релоканты могут подпасть под статью о госизмене

Володин заявил, что вернувшиеся релоканты могут подпасть под статью о госизмене

Песков заявил о непропорциональном использовании силы на Ближнем Востоке

Песков заявил о непропорциональном использовании силы на Ближнем Востоке

Правозащитнику Орлову запросили штраф в 250 тыс. руб. за дискредитацию армии

Песков сказал, что РФ не по пути с релокантами, выступающими против России

ФАС возбудила дело в отношении "Уральской стали"

В МВД РФ заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников

В МВД РФ заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников
Военная операция на Украине

Директор ФСБ сообщил, что на стороне Украины воюют сотрудники 13 ЧВК из Европы

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });