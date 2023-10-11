У Кремля нет точных данных о числе погибших и захваченных ХАМАС россиян

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - У Кремля пока нет точной информации о погибших и находящихся в заложниках россиянах в результате обострения арабо-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, четкой информации нет. По-прежнему", - ответил он на вопрос о находящихся в заложниках россиянах.

Аналогичным образом он прокомментировал вопрос о числе погибших в зоне конфликта россиянах: "Пока я не могу вам дать какое-то четкое число, потому что вы знаете, какая сейчас ситуация и в Газе, где много наших живет граждан, и в самом Израиле. И по понятным причинам информация постоянная обновляется. Поэтому я сейчас не буду называть каких-то количеств".

"Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там, и там есть российские граждане. Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один", - ответил он на вопрос, не планирует ли Россия признать ХАМАС террористической организацией после атаки на Израиль.

"Россия продолжает тщательно анализировать ситуацию и сохраняет свои позиции как стороны, которая имеет потенциал участия в процессах урегулирования".