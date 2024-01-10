ОАЭ закрыли свои территориальные воды для судов под флагом Камеруна

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты запретили движение в своих территориальных водах судам, ходящим под флагом Камеруна, сообщает Bloomberg и отмечает, что это решение дистанцирует ОАЭ от рискованного флота, использующегося для транспортировки подсанкционной нефти.

Флаг Камеруна был добавлен в список запрещенных, в связи с чем морские компании и судовые агенты не смогут предоставлять услуги танкерам, зарегистрированным в этой стране, говорится в директиве Министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ, опубликованной на сайте порта Фуджейры.

Запрет не распространяется на суда, одобренные международными органами.

Камерун никогда не входил в число популярных у судовладельцев юрисдикций, таких как Панама или Маршалловы острова, востребованным флаг этого африканского государства стал в условиях санкционных ограничений на мировом нефтяном рынке, отмечает Bloomberg.

По сведениям агентства, 11 танкеров под флагом Камеруна за последние 12 месяцев заходили в российские порты.