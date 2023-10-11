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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Путин заявил, что в конфликте Израиля и Палестины берут верх сторонники силовых методов

Обвинения в адрес Ирана он назвал бездоказательными

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В разрешении палестино-израильского конфликта сейчас берут верх сторонники силового пути, заявил на форуме "Российская энергетическая неделя" президент Владимир Путин.

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"И в (Соединенных) Штатах много деятелей политических и экспертов, которые считают, что надо прислушаться и идти по пути создания независимого (палестинского - ИФ) государства, и в Израиле такие люди есть. Но верх берут те, которые на протяжении десятилетий пытаются решить эту проблему силовым способом, - сказал он. - К сожалению, это приводит к таким трагическим инцидентам, которые мы наблюдаем сейчас".

Путин подчеркнул, что позиция России по поводу конфликта "сложилась не сегодня, не в связи с этими трагическими событиями - она сложилась на протяжении десятилетий".

"И эта позиция хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине. Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН. Имею в виду, прежде всего, создание независимого суверенного палестинского государства. В этом корень всех проблем", - сказал президент.

По мнению Путина, фактором усугублявшим проблему в последние годы со стороны Израиля, была "поселеченческая деятельность".

Кроме того, отметил Путин, позиция США в отношении конфликта заключалась в решении "только вопросов материального характера".

В этом же выступлении он назвал бездоказательными обвинения в адрес Ирана в причастности к начавшемуся обострению и выразил недоумение в связи с решением США направить к берегам Израиля еще одну авианосную группу.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Владимир Путин Иран США Израиль Палестина
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