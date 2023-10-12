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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Шохин предположил гибкость применения требования о продаже валютной выручки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Указ президента о введении на полгода обязательной репатриации и продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами не стал неожиданностью для бизнеса: этот вопросов обсуждался с компаниями 7 октября у первого вице-премьера Андреем Белоусова, заявил журналистам президент РСПП Александр Шохин.

Отвечая на вопрос о том, какие из компаний могут оказаться в числе подпавших под требование указа (в сообщении упоминались 43 группы компаний из числа основных экспортных отраслей), он высказал мнение, что это будет зависеть от ситуации с валютной выручкой в каждой конкретной организации.

"Поскольку конкретный перечень компаний - это прерогатива комиссии правительственной, определены отраслевые блоки, в кои попали все основные экспортеры. Я думаю, что решение будет приниматься, в том числе, в зависимости от конкретной ситуации с возвратом валютной выручки в тех или иных компаниях", - сказал глава РСПП.

Он отметил, что в среднем российские крупные экспортеры возвращают до 90% валютной выручки.

"Более того, когда есть некая задержка валютной выручки, это либо все-таки авансирование импорта, во-первых. И, во-вторых, конечно, неопределенность курса. Поскольку рубль падает регулярно, конечно, придержать на некоторое время возврат валютной выручки - это немного заработать на этом", - объяснил он остатки непроданной валюты у компаний.

Шохин повторил тезис о том, что заинтересованность компаний в том, чтобы "придерживать" валюту, будет ниже в случае стабилизации курса. "Хотелось бы, чтобы были встречные движения со стороны монетарных финансовых властей, недопущение чрезмерной волатильности курса рубля. Тогда этот аргумент ("придержать" валютную выручку, чтобы заработать - ИФ) у экспортеров пропадет, им не надо будет подпадать под административное регулирование типа продажи всех 100% валютной выручки", - полагает он.

"Думаю, что оба обстоятельства, в том числе и оценка того, сколько нужно экспортерам валютных средств для импорта, должны учитываться, безусловно", - подчеркнул он.

Шохин отметил, что в целом предложение о введении обязательной продажи валютной выручки обсуждалась уже длительное время ЦБ и правительством. "ЦБ был против, как известно, Минфин, министр финансов выступал "за". Стало быть, пришли к выводу, наверно, что других технологий, скажем так, и поддержания устойчивого курса, и повышения уровня возврата валютной выручки нет", - сказал Шохин.

11 октября известно, что президент подписал указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)". Документ предполагает введение требования об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами на полгода. Объемы установит правительство отдельным распоряжением в суточный срок.

Также указом вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в ЦБ и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В отдельных компаниях будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования, сообщила пресс-служба правительства.

Указ устанавливает перечень компаний, в отношении который будут применяться данные меры. В него вошли 43 группы компаний, "относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства", сообщало правительство.

Александр Шохин Минфин РСПП Росфинмониторинг Андрей Белоусов Банк России
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