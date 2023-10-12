Греф считает, что указ о валютной выручке ускорит стабилизацию курса рубля

Фундаментальный уровень курса Сбербанк сейчас оценивает в 85-90 рублей за доллар

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Требование об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами ускорит возвращение курса рубля к фундаментальному уровню, но базово на валютный рынок оказывают влияние другие факторы, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Повлияет ли это на курс? Это уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, что это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально, конечно же, рыночная курсовая политика определяется факторами спроса и предложения. В какой-то мере это увеличит еще наш профицит платежного баланса, что так или иначе ускорит возврат фундаментального курса", - сказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.

По оценкам Сбербанка, сейчас отклонение курса от фундаментального уровня находится в диапазоне от 10 до 15 рублей. "В целом мы ожидаем все-таки стабилизацию курса постепенную и снижение курса доллара на этом этапе, как нам представляется, в районе 90 рублей за доллар", - отметил глава кредитной организации.

"В дальнейшем, если ценовые параметры наших экспортных товаров останутся теми же самыми, скорее всего, возможно еще некоторое укрепление", - добавил он.

Фундаментальный уровень курса Сбербанк сейчас оценивает в 85-90 рублей за доллар.

Греф считает, что возвращение к обязательной продаже валютной выручки не повлияет на инвестклимат. "Мне так не кажется, потому что в целом рынок остается открытым. Ты можешь продать валюту, ты можешь купить валюту, и больших сложностей с этим, я надеюсь, это не вызовет", - заявил он.

11 октября вечером было объявлено о введении для ряда крупнейших экспортеров сроком на полгода обязательства продажи валютной выручки на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать курс рубля. Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" подписал президент Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, документом утвержден список компаний, на которых распространится требование репатриации и продажи валютной выручки.