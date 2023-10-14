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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Семь белгородских муниципалитетов атакованы ВСУ за сутки

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.

Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 10 артиллерийских и 10 танковых снарядов, по селу Наумовка - три артиллерийских снаряда. В селе Устинка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас, на МАПП "Нехотеевка" - одно взрывное устройство. Под артиллерийский обстрел попало село Солнцевка - установлено пять прилетов. Также село атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В Борисовском районе, по данным главы региона, на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий.

В Валуйском городском округе по селу Логачёвка выпущено семь минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый - зафиксировано три прилета. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 18 минометных снарядов, по окраинам сел Мокрая Орловка и Пороз - один и три минометных снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Графовка - установлено 10 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. По окраинам сел Прилесье и Староселье выпущено по четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Теребрено - семь артиллерийских снарядов. В данных населенных пунктах обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено семь минометных снарядов, по селу Середа - четыре гранатометных выстрела, по хутору Марьино - два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - два гранатометных выстрела и 11 минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, отметил Гладков.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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