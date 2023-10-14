Российские военные сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что в 17:30 российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.