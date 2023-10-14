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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Российские военные сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что в 17:30 российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.

Белгородская область Минобороны РФ
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