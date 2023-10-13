Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Брянской областями

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минобороны сообщило, что в 13:15 в пятницу российские силы противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника самолетного типа в Брянской и Белгородской областях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что один дрон был перехвачен на подлете к Брянску.

По его словам, перехват совершили средства радиоэлектронной борьбы. БПЛА уничтожен, на земле обошлось без жертв и разрушений.