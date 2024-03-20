Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

Поправки о 3-хлетнем сроке для возобновления исполнительного производства прошли III чтение

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет возобновлять исполнительное производство в течение трех лет с момента устранения причин или обстоятельств, послуживших основаниями для его приостановления.

Кроме того, заявить о необходимости возобновить исполнительное производство можно будет и позже, если отведенный для этого трехлетний период был пропущен по уважительной причине. Для этого потребуется обращение в суд.

Поправки в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы (№ 462778-8) правительство внесло в парламент в конце 2023 года во исполнение постановления Конституционного суда. КС в апреле 2023 года признал неконституционным отсутствие предельных сроков для возобновления приостановленных исполнительных производств.

КС поручил правительству предусмотреть в законодательстве срок для возобновления исполнительного производства после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановки. При этом суд указал, что до момента внесения изменений в законодательство исполнительное производство разрешается возбуждать вновь в течение трех лет с момента устранения обстоятельств, из-за которых оно было приостановлено.

правительство Конституционный суд Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу

Шойгу сообщил, что во время выборов были сбиты 419 дронов и 67 реактивных снарядов

Дума удвоила штрафы для банков за недобросовестную рекламу кредитов

Военная операция на Украине

В результате обстреле Белгорода и пригорода погиб один человек

Кремль не комментирует сообщения о соглашении США и Турции по поводу санкций против РФ

Военная операция на Украине

Над Белгородской областью уничтожено 13 украинских реактивных снарядов

Банкам хотят запретить открывать счета детям 14-18 лет без согласия родителей

Банкам хотят запретить открывать счета детям 14-18 лет без согласия родителей

Закон об установке флага РФ в вузах и детсадах одобрен сенаторами

МЧС опровергло слухи о сигналах от оказавшихся под завалом приамурских горняков

Досрочные каникулы начнутся в школах Белгорода и приграничья

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });