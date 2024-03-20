Поправки о 3-хлетнем сроке для возобновления исполнительного производства прошли III чтение

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет возобновлять исполнительное производство в течение трех лет с момента устранения причин или обстоятельств, послуживших основаниями для его приостановления.

Кроме того, заявить о необходимости возобновить исполнительное производство можно будет и позже, если отведенный для этого трехлетний период был пропущен по уважительной причине. Для этого потребуется обращение в суд.

Поправки в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы (№ 462778-8) правительство внесло в парламент в конце 2023 года во исполнение постановления Конституционного суда. КС в апреле 2023 года признал неконституционным отсутствие предельных сроков для возобновления приостановленных исполнительных производств.

КС поручил правительству предусмотреть в законодательстве срок для возобновления исполнительного производства после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановки. При этом суд указал, что до момента внесения изменений в законодательство исполнительное производство разрешается возбуждать вновь в течение трех лет с момента устранения обстоятельств, из-за которых оно было приостановлено.