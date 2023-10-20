В Севастополе объявлена воздушная тревога
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Севастополе объявлена воздушная тревога. Сообщение об этом появилось в 17:27 в телеграм-канале губернатора города Михаила Развожаева.
На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась дважды 18 октября, на предыдущей неделе сирены включали четыре раза.
Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота.