Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта, сообщается в субботу в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

В последний раз движение на мосту закрывали в четверг вечером примерно на полчаса.