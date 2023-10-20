Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу по снижению цен на топливо

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Была отмечена тенденция к продолжению снижения цен на топливо в регионах как в мелкооптовом сегменте, так и в рознице в соответствии с их динамикой на биржевых торгах. Стоимость дизеля для сельхозпроизводителей, в том числе при продаже посредниками, также стабилизировалась", - говорится в сообщении.

Новак поручил ФАС совместно с Минэнерго продолжить работу с проблемными регионами по приведению цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте и рознице к уровню не выше инфляции по итогам года.

Нефтяным компаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизельного топлива до индикативных уровней для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.