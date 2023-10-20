Источник узнал о поручении изучить возможный запрет экспорта керосина для обеспечения рынка зимним ДТ

Фото: Андрей Бикбаев/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго, Минфин, ФТС и нефтяные компании должны подготовить перечень превентивных мер для обеспечения стабильного функционирования рынка зимнего дизтоплива, в частности, изучив вопросы по увеличению его производства, запрету экспорта керосина, а также изменению правил начисления акциза на авиакеросин, который используется для смешения с дизтопливом.

Такое поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак на последнем совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом заседания 16 октября.

В протоколе также отмечено невыполнение в срок предыдущих поручений по линии Минсельхоза - о проведении анализа закупки нефтепродуктов сельхозпроизводителями с мелкооптовых баз и через посредников, а также о проработке вопроса оптимизации цепочки поставок нефтепродуктов сельхозпроизводителям, чтобы исключить завышенную маржинальность у посредников. Минсельхоз также должен был проанализировать причину невыборки ранее заявленных сельхозпроизводителями объемов дизтоплива.

ФАС, ФНС и Минэнерго поручено проанализировать причины роста цен на АЗС выше уровня от 21 сентября (рекомендация держать их на уровне этой даты содержалась в протоколе по итогам одного из предыдущих совещаний) и выяснить, почему не снижаются цены в мелкооптовом сегменте с учетом снижения цен на бирже. Также поручено принять меры по недопущению превышения обозначенного уровня цен в ряде регионов и обеспечить снижение цен в мелкооптовом сегменте.

Минэнерго, Минсельхоз, ФАС и СПбМТСБ должны подготовить критерии определения индикативной средней биржевой цены на бензин и дизтопливо с учетом необходимых обоснованных затрат и инфляции.

Отраслевые эксперты оценивали объем экспорта керосина в январе-августе примерно в 1,1 млн т при объеме производства в 7,5 млн т. При этом "НОВАТЭК", производящий керосин на своем комплексе в порту Усть-Луга, экспортировал морем около 680 тыс. т, а остальной вывоз осуществляется по железной дороге - около 430 тыс. т. Согласно сообщениям "НОВАТЭКа", за 9 месяцев из Усть-Луги компания экспортировала 0,9 млн т керосина.

В последнем постановлении правительства об увеличении экспортной пошлины для компаний, не являющихся производителями, с 20 до 50 тыс. рублей за тонну, кроме бензина и дизтоплива, были добавлены почти все нефтепродукты, включая авиакеросин. Таким образом правительство пытается бороться с "серым экспортом" (когда за пределы РФ вывозятся нефтепродукты, купленные на внутреннем рынке и за которые из бюджета страны заплачен топливный демпфер).