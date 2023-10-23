Суд в Москве приговорил к восьми годам экс-премьера Северной Осетии Такоева

Бывший чиновник признан виновным по делу об особо крупной растрате

Сергей Такоев (слева) во время избрания меры пресечения в Басманном суде Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы назначил восемь лет колонии общего режима бывшему председателю правительства республики Северная Осетия - Алания Сергею Такоеву по уголовному делу об особо крупной растрате, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Такоеву также назначен штраф в размере 800 тыс. рублей, заявили в пресс-службе ведомства.

Аналогичное наказание назначено экс-министру туризма Северной Осетии Алану Диамбекову.

Бывшему министру государственного имущества и земельных отношений республики Казбеку Фидарову и сотруднику Минимущества Заурбеку Цогоеву суд назначил по шесть лет шесть месяцев колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. каждому, председателю совета директоров "Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования" (ОЗАТЭ) Олегу Габуеву - шесть с половиной лет колонии со штрафом в 400 тыс. руб.

Еще двоих фигурантов - экс-министра экономического развития Северной Осетии Мадину Икаеву и бывшего гендиректора ОЗАТЭ Аиду Габараеву - суд приговорил к шести годам колонии каждую со штрафами в 500 и 400 тыс. руб. соответственно.

Гражданский иск потерпевшей стороны - министерства имущества и земельных отношений Северной Осетий - на сумму в 180 млн руб. суд удовлетворил в полном объеме.

Все фигуранты признаны виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, осужденные в период с сентября 2012 года по май 2014 года, используя свои служебные полномочия, обеспечили заключение госконтракта между министерством государственного имущества и земельных отношений республики и ОЗАТЭ на приобретение имущества предприятия под строительство технопарка по завышенной цене на сумму 180 млн руб.

Как уточнили в Генпрокуратуре, в ходе предварительного следствия была проведена оценочная экспертиза, которая показала, что стоимость приобретенного имущества на май 2014 года составила 66,1 млн руб.

Таким образом, установили следствие и суд, бюджету Северной Осетии был нанесен ущерб в особо крупном размере.

Такоев и ряд других фигурантов были задержаны и помещены под арест в Москве в августе 2021 года.