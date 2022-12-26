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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Дело экс-премьера Северной Осетии Такоева направлено в суд

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Северной Осетии Сергея Такоева и ряда членов правительства региона по обвинению в растрате в особо крупном размере, сообщили в надзорном ведомстве в понедельник.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей органов исполнительной власти Республики Северная Осетия - Алания Сергея Такоева, Алана Диамбекова, Мадины Икаевой, Казбека Фидарова и Заурбека Цогоева",- говорится в сообщении.

На скамью подсудимых отправлены также сотрудники ОАО "Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования" Аида Габараева и Олег Габуев.

Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере, с использованием служебного положения).

Как полагает следствие, с 2012 года по 2014 год во Владикавказе руководители ряда министерств правительства Северной Осетии - Диамбеков, Икаева, Фидаров "с ведома и согласия председателя правительства региона Такоева, при участии контрактного управляющего министерства государственного имущества и земельных отношений республики, а также сотрудников ОАО Габуева и Габараевой, обеспечили заключение госконтракта о приобретении имущества завода автомобильного и тракторного электрооборудования по завышенной цене на сумму 180 млн рублей".

В мае 2014 года Фидаров, "противоправно и безвозмездно перечислил (средства) с расчетного счета управления Федерального казначейства по республике Северная Осетия - Алания на счет вышеназванного ОАО, тем самым растратив их, причинив ущерб бюджету республики в особо крупном размере".

В отношении Такоева, Диамбекова, Фидарова, Цогоева, Габуева, Габараевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Икаевой - домашний арест.

Наложен арест на принадлежащее обвиняемым имущество.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд РФ с ходатайством об изменении территориальной подсудности, уточнили в Генпрокуратуре России.

Генпрокуратура РФ Сергей Такоев Северная Осетия
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