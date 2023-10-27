ЦБ, резко повысив ставку, убрал из заявления ястребиный сигнал

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Банк России, неожиданно для рынка повысив ключевую ставку не на 100, а сразу на 200 базисных пунктов, до 15%, убрал из заявления по итогам совета директоров ястребиный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

В сентябре, повысив ключевую ставку на 100 б.п., до 13%, ЦБ вернул в заявление жесткий сигнал о своих действиях на будущее. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении.

В этот раз, повысив ставку сразу на 200 б.п., ЦБ направленный сигнал из заявления вновь убрал, оставив нейтральную формулировку.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении от 27 октября.