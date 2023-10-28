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Вулкан Ключевской на Камчатке второй раз за день выбросил пепел на высоту 6 км

Вулкан Ключевской на Камчатке второй раз за день выбросил пепел на высоту 6 км
Вид на вулканы Ключевской и Камень
Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской в субботу выбросил второй за день столб пепла, на этот раз - на высоту до шести километров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф протянулся на 75 км от вулкана, сообщается на сайте Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Как сообщалось ранее, утром в субботу вулкан выбросил столб пепла на высоту 6,5 км над уровнем моря.

Ранее сейсмологи предупредили о возможном мощном извержении Ключевского, ближайшие сейсмические станции фиксируют большое количество вулканических землетрясений и спазматическое вулканическое дрожание, интенсивность которого продолжает увеличиваться.

"В ближайшее время следует ожидать усиления эксплозивной деятельности вулкана, вплоть до параксизмального извержения. В этом случае высота пепловой колонны может достигнуть 12 км, лавовые потоки протянутся на несколько километров, от таяния ледника могут возникнуть протяженные грязевые потоки. В ближайших населенных пунктах мощность пеплопада может достигнуть несколько миллиметров", - сообщал в пятницу Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Местных жителей и туристов просят не приближаться к вулкану и его окрестностям, так как "склоны Ключевского становятся ещё более опасными из-за возможности пирокластических потоков".

Ключевской вулкан начал извергаться в июне текущего года. До этого извержение вулкана фиксировалось с осени 2020 до августа 2021 года.

Для Ключевского установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Ключевской Камчатка
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